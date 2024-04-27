دفعة هجومية قوية .. الهلال يستعيد "قاهر الاتحاد" في كلاسيكو كأس الملك

الهلال يستعيد جزء من قوته الهجومية قبل مواجهة الاتحاد

تلقى نادي الهلال أخبارًا سعيدة، قبل مواجهة نادي الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بشأن عودة أحد المصابين.

ويدخل الهلال والاتحاد مباراة الثلاثاء، من أجل حجز البطاقة الأولى في نهائي كأس الملك، لينتظر الفائز من مباراة النصر ضد الخليج.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النجم البرازيلي مالكوم سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال ضد الاتحاد المقبلة، في نصف نهائي كأس الملك، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة العين الإماراتي.

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وأضافت الصحيفة أن إصابة مالكوم ليست مقلقة، حيث تعرض لكدمة في مفصل القدم وتعافى من تلك الإصابة، وسيتقدم القائمة الأساسية لفريقه التي ستغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد.

وشهدت تدريبات الهلال مساء السبت مشاركة مالكوم بشكل طبيعي، ليؤكد جاهزيته لمواجهة الاتحاد المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

ونجح مالكوم في تسجيل 5 أهداف في مرمى الاتحاد الموسم الحالي، ليكون هو أكثر لاعب في تشكيل الزعيم يُسجل أهدافًا في مرمى العميد.