الهلال يُساهم في تقدم تصنيف الدوري السعودي

يستخدم التصنيف لتحديد عدد الأندية لكل اتحاد من الاتحادات الوطنية المشاركة في المسابقات القارية

ساهم نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في تحقيق تقدم لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين للمركز الرابع في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبفضل تحقيق الزعيم للقب القاري، فحقق الدوري السعودي تقدمًا للمرة الأولى خلال العام، ليتفوق على الدوري الكوري الجنوبي الخامس، والإيراني السادس.

وجمع الدوري السعودي 64.450 نقطة من أصل 100 نقطة وما نسبته 88.449 في المائة، حيث حل بعد الدوري الصيني، القطري، والياباني.

التصنيف الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2014 يعتمد على ترتيب نتائج الفرق المشاركة في الأعوام الأربعة الأخيرة من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

كما يأخذ بعين الاعتبار تصنيف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي "فيفا"، ويستخدم التصنيف لتحديد عدد الأندية لكل اتحاد من الاتحادات الوطنية المشاركة في المسابقات القارية.

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يُذكر أن وصول النصر والاتحاد، لدور الثمانية والأهلي لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ساهم أيضًا في هذا التطور.