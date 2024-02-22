يرفض الهزيمة .. الهلال يقلب الطاولة على ساباهان بثلاثية ويضرب موعدًا مع الاتحاد

الهلال يضرب شباك ساباهان بثلاثية...

نجح الهلال، في قلب الطاولة على نظيره ساباهان الأوزبكي، وتحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الموج الأزرق، إلى دور ربع نهائي البطولة بعد فوزه على سابهان بستة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع الاتحاد في الدور القادم من البطولة.

المباراة بدأت بقوة، وبعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول سدد محمد كنو تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن، ومرت بسلام على مرمى الفريق الأوزبكي.

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وفي الدقيقة 31، ألغى الحكم هدف ساباهان الأول الذي سجله فرشاد أحمد زاده لوجود تسلل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق، كاد ميتروفيتش أن يخطف الهدف الأول للهلال، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وبعد مرور عشر دقائق تابع فرشاد أحمد زاده، تمريرة رامين رضائيان بتسديدة قوية في المرمى.

وحاول الهلال خطف هدف التعادل، وبالفعل في الدقيقة 76 اسلتم سالم الدوسري تمريرة على آل بليهي، على مشارف منطقة الجزاء، وسدد الدوسري بعدها الكرة بقوة في الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثمان دقائق، أطلق روبين نيفيش تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في مرمى الفريق الأوزبكي.

وأطلق ميتروفيتش، رصاصة الرحمة على قلوب الفريق الأوزبكي بهدف ثالث، بعدما استلم تمريرة سعود عبد الحميد، داخل منطقة الجزاء ووضع المهاجم الصربي الكرة في المرمى بسهولة.