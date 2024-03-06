الهلال يرد بقوة ويتحرك "قانونيًا" ضد لاعب سعودي سابق .. لهذا السبب!

نادي الهلال لن يسكت عن حقه أبدًا..

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. تحرك مجلس إدارة نادي الهلال "قانونيًا"، مساء اليوم الأربعاء، ضد أحد اللاعبين السعوديين السابقين.

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الهلال يقدّم موسمًا تاريخيًا في 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين "منفردًا"، مع التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والفوز على الاتحاد (2-0) في ذهاب دور الـ8 من مسابقة أبطال آسيا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، رصدت الإدارة القانونية بقلعة الزعيم، عددًا من الإساءات والتهم، من لاعب سعودي سابق ضد النادي؛ وذلك عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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الصويلحي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رفع الهلال شكوى أمام الجهات المختصة، ضد هذا اللاعب؛ من أجل حفظ حقوق النادي.

وعلى الرغم من عدم ذكر الهلال، اسم هذا اللاعب؛ إلا أن البعض توقع أنه إبراهيم هزازي، نجم الاتحاد والأهلي سابقًا، الذي اتهم جماهير الزعيم بـ"سب" المدافع المصري أحمد حجازي، قائد قلعة العميد، في مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات البطولة الآسيوية.

هزازي كتب عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "بعدين تعالوا صيحوا وتكلموا عن الأخلاق، تتوقعون وش يقولون لحجازي.. هيا لا أسمع صياح أحد لا خاص ولا عام، مع احترامي للعقلاء فقط".

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