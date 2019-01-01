الهلال يدعم خط الوسط بلاعب التعاون مدالله العليان

اللاعب كان قد قدم موسمًا رائعًا رفقة فريقه العام الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن دخول اللاعب مدالله العليان لاعب وسط نادي التعاون ضمن اهتمامات الفريق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب كان قد قدم موسمًا رائعًا رفقة فريقه العام الماضي، وحقق خلاله لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب التقارير فأن لوتشيسكو يرى أنه اللاعب المناسب لتدعيم خط وسطه الذي قدّم مستويات جيدة مع التعاون في موسم 2018-2019.

وفقًا لـ @sport_jazirah :



🔵 الهلال يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع التعاون للتعاقد مع مدالله العليان pic.twitter.com/pvKUBlBMAg — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 18, 2019

ويسعى نادي الهلال للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2019-2020.

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الجدير بالذكر أن نادي التعاون كان قد وافق على رحيل المهاجم عبدالفتاح آدم لصفوف نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية.