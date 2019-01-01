الهلال يدخل في صراع الاتحاد والنصر للتعاقد مع عبدالفتاح آدم

العرض هذه المرة من الهلال بعد العرضين الماضيين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف هشام العريني وكيل أعمال اللاعب الدولي السعودي عبدالفتاح آدم مهاجم فريق التعاون عدد العروض التي وصلت للاعب خلال الفترة الأخيرة.

وكيل اللاعب أكد وصول العرض الثالث للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إعلان رغبة ناديي النصر والاتحاد في ضم اللاعب.

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وأوضح وكيل اللاعب أن العرض هذه المرة من الهلال بعد العرضين الماضيين، مؤكدَا جدية جميع العروض.

العريني كشف أن العروض الثلاثة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا قيد الدراسة لتحديد الأفضل، كلها محط اهتمام اللاعب، خاصة وإنها من أندية عريقة.

وأكد أنه بمجرد موافقة التعاون صاحب الصلاحية الأولى، سيكون تحديد النادي الجديد بيد اللاعب ورغبته التي تتوافق مع متطلباته، الأساس موافقة النادي على بيع عقد اللاعب".

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يُذكر أن عبدالفتاح آدم يُعد أحد أبرز المهاجمين المحليين في الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة.