الزعيم في الصدارة.

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حقق الهلال الفوز على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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تقدم الهلال مبكرًا عن طريق ميشايل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، وكاد يتلقى التعادل بعدها بست دقائق عن طريق جودوين لكن ياسين بونو كان بالمرصاد.

في نهاية الشوط الأول حصل اللاعب سعيد الربيعي على بطاقة صفراء لتدخل خشن، تبعه تدخل آخر استدعى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل الأخدود المباراة بعشرة لاعبين.

زادت سيطرة الهلال على مجريات اللقاء الذي غاب عنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لظروف شخصية حيث تضع شريكته مولودته، وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ 47 لكن تقنية الفيديو ألغته.

لم يتأخر الهدف الثاني كثيرًا، حيث صنعه ميتروفيتش لصالح سافيتش في الدقيقة الـ 71 ثم أهدر سالم الدوسري ركلة جزاء نجح ميتروفيتش في التسجيل من متابعتها في المرمى محرزًا الهدف الثالث.

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بهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة متقدمًا عن التعاون صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.

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