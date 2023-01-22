الهلال يحقق انتصارًا باهتًا على أبها في دوري روشن

الهلال يفوز بصعوبة على أبها بهدفين لهدف

Shahid

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى النقطة 32 في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مؤقتًا، بينما تجمد رصيد أبها عند 19 نقطة في في المركز السابع.

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تقدم يانج هيون سو بالهدف الأول لنادي الهلال في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية استغل فيها الارتباط الدفاعي لأبها، ليسددها قوية في المرمى.

وتعادل عبد الفتاح آدم بالدقيقة 29 من عمر المباراة لنادي أبها، بعد انفراد تام بالحارس محمد العويس، ليسددها على يساره في المرمى.

وحصل الهلال على ركلة جزاء عن طريق البرازيلي ميشايل ديلجادو، ليسددها سالم الدوسري ويسجل الهدف الثاني بالدقيقة 54.

وسجل المالي موسى ماريجا هدفًا بالوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقرر الحكم عدم احتسابه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".

Shahid