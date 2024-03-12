الهلال يحتفل بدخول موسوعة جينيس رسميًا .. وفهد بن نافل يقدم وعدًا للسعودية

الهلال كتب تاريخًا جديدًا في كرة القدم العالمية..

احتفل نادي الهلال السعودي رسميًا، بدخول موسوعة "جينيس"؛ باعتباره الفريق صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية عالميًا، في جميع المسابقات.

الهلال وصل بعد الفوز على الاتحاد، بهدفين مقابل لا شيء، مساء يوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، إلى 28 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، كاسرًا الرقم السابق للفريق الويلزي نيو ساينتس.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "سلسلة الانتصارات الأطول في تاريخ كرة القدم تُكتب باسم الهلال.. أرقام كبير آسيا لا حدود لها".

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ومن ناحيته.. وعد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، المملكة العربية السعودية وجماهير الفريق الأول لكرة القدم، بعدم التوقف عند هذا الإنجاز، ومواصلة كتابة التاريخ.

ابن نافل ذكر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ قائلًا: "في (جينيس).. رقم آخر يسجّل للمملكة، وللمسيرة بقية؛ غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن والهلال".

وأشار رئيس الزعيم الهلالي، إلى أن دعم الجماهير للفريق؛ هو السبب في هذه المسيرة التاريخية، متمنيًا أن يكون الختام، باعتلاء منصات التتويج بجميع البطولات.