الهلال يحبط جماهيره بتعادل مخجل أمام ضمك .. "انتظروا هذه الصدمة!"

تعادل بأداء مخجل للغاية من نجوم نادي الهلال

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بمستوى مخجل للغاية.. سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في فخ التعادل (1-1) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وبهذه النتيجة.. رفع الزعيم الهلالي، رصيده إلى 17 نقطة؛ ولكنه بات مهددًا بفقدان الصدارة والتراجع إلى المركز الثالث، حال فوز الاتحاد على الفتح الليلة، وحصول الأهلي على النقاط الثلاث أمام النصر، مساء الغد.

الهلال دخل المباراة بقوة، وسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة التاسعة، بواسطة الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ بعد تمريرة أكثر من رائعة من زميله سالم الدوسري.

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وبعد مرور الـ10 دقائق الأولى.. بدأ ضمك في مجاراة الزعيم الهلالي، بل وشكل خطورة كبيرة على المرمى؛ خاصة في الدقيقة 14، بعد خطأ ثنائي مزدوج بين علي البليهي والحارس المغربي ياسين بونو.

ومن ناحيته.. أهدر الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، فرصة سهلة للغاية لتسجيل الهدف الثاني للهلال؛ وذلك في الدقيقة 37؛ ليواصل الأداء السيء الذي قدمه طوال الشوط الأول.

وفي نهاية الشوط الأول وخلال دقيقة واحدة، ضاعت فرصتين محققتين لضمك، من أجل تسجيل التعادل؛ حيث أنقذ بونو واحدة، بينما منعت العارضة "الثانية".

ومع مطلع الشوط الثاني من المباراة، أهدر نيمار، فرصة محققة - أشبه بالانفراد -، قبل أن يكرر الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، نفس الأمر، عندما سدد بشكل غريب أمام المرمى.

وسجل نادي ضمك "التعادل"، في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني؛ بعد تسديدة من نصف ملعب الهلال، بقدم المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو.

ولم تكن هناك ردة فعل حقيقية من نادي الهلال، بعد هدف التعادل من ضمك، بل على العكس، كاد الفريق المنافس، أن يسجل "الثاني"، في أكثر من مناسبة؛ ليحصل كل منهما على نقطة واحدة في النهاية.

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