الهلال يُجهز ملف ضد تسجيل اللاعبين الهواة للحفاظ على حقوقه

طلب ناديه تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أزمة تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترة التسجيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة إدارة نادي الهلال في اتخاذ طريق جديد من أجل المحافظة على حقوق النادي من وجهة نظرها تجاه بعض القضايا المحلية.

وبحسب صحيفة "الجزيرة" فأن إدارة الزعيم تشرع حاليًا في إعداد ملفًا يتعلق بقضية تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترة التسجيل.

واضافت الصحيفة بحسب مصادرها أن الإدارة سترفق مع الملف رد الـFIFA الذي يدعم القضية ، وسترسله هذا الاسبوع لمركز التحكيم الرياضي.

وكان رئيس نادي الهلال سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي قد طلب ناديه تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أزمة تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترة التسجيل.

وقال رئيس الهلال في تصريحات صحفية :" طلبنا من الفيفا التدخل، وبحث موضوع أزمة تسجيل اللاعبين الهواة خارج فترة التسجيل".

وشدد أن إدارة ناديه لن تتراجع وستواصل الاستئناف حتى آخر مدى، نرغب في سماع رد الاتحاد السعودي الذي يطبق نظام خاطئ، ويقولون لنا دعوا الأمر يمر هذا العام وسنعدل القواعد العام المقبل.