الهلال يترقب .. برشلونة يضع شرطًا واحدًا لرحيل رافينيا

هل ينجح الهلال في ضم النجم الكتالوني؟

وضع نادي برشلونة الإسباني شرطًا واحدًا للتخلي عن خدمات النجم البرازيلي رافينيا خلال الصيف الحالي، في ظل اهتمام من جانب نادي الهلال.

ويرغب الهلال في التعاقد مع رافينيا، بناءً على طلب من المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي يرى أنه يستطيع أن يُشكل ثلاثيًا رائعًا مع نيمار دا سيلفا ومالكوم خلال الموسم القادم 2024-25.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن رافينيا الذي يحظى بتقدير كبير من جانب المدرب الألماني هانسي فيليك، قد يرحل عن صفوف الفريق، ولكن بشرط واحد.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يُريد الحصول على مبلغ 90 مليون يورو -على الأقل- في الصفقة، لأنه تم رفض عرض الموسم الماضي قيمته 80 مليون يورو، وذلك من أجل التخلي عن رافينيا.

وإذا وصل هذا العرض إلى برشلونة، سيكون النجم الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول هو بديله، أو نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو المتألق مع إسبانيا في يورو 2024، وفقًا لما أكدته الصحيفة.