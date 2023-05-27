الهلال يتخذ قرارًا مصيريًا بعد خطف الاتحاد لقب الدوري

هل مستقبل نادي الهلال في خطر؟

بعد ساعات قليلة من تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، بدأ عشاق الهلال، يتساءلون عن مصير فريقهم؛ في ظل الدعم المنتظر للعميد.

الاتحاد توّج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه؛ ليضمن المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

وطمأن الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، عشاق الزعيم على مستقبل فريقهم، معلنًا استمرار فهد بن نافل، في منصبه كـ"رئيس" للنادي؛ في أول القرارات المرتقبة للموسم القادم.

وكتب السيف عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردًا على سؤال بشأن مصير صفقات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والنجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس: "بإذن الله الموسم القادم مميز، مع سعادة الرئيس فهد بن نافل، سواء جهاز فني أو لاعبين أجانب".

جدير بالذكر أن بعض الأسماء العالمية الأخرى، ارتبطت بنادي الهلال، إلى جانب ميسي وبوسكيتس؛ أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والإسباني جوردي ألبا.