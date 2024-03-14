"الهلال يتحكم في إدارة مسلي آل معمر؟" .. تلميحات مثيرة للجدل بعد كارثة النصر

نتائج النصر انهارت بشكل مخيف..

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"هل الهلال يتحكم في نادي النصر؟".. سؤال خطير طرحه الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش، بالتزامن مع تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العالمي.

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النصر ودع مسابقة أبطال آسيا 2023-2024، من دور ربع النهائي، مع الابتعاد بـ12 نقطة كاملة عن نادي الهلال، "متصدر" دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. كتب الدويش عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "هل شركة النصر التي فيها (مسلي آل معمر وعبدالله العمراني) مجرد تشكيل يتصرف فيه هلاليون كما يُقال؟!".

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وتساءل الإعلامي الرياضي؛ قائلًا: "أيُّ مستقبل لنصر يديره هلاليون؟!"، مشيرًا إلى أن هذا الاستفسار عن الإدارة، وليس عن العمل الفني الذي يتحمّله المدرب ومساعدوه، ونكبات بعض لاعبيه.

جدير بالذكر أن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، أسفرت عن مواجهة النصر لنظيره الخليج، بينما ينتظر الفريق، قمة كبرى أمام الهلال، في المربع الذهبي للسوبر السعودي.

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