الهلال يتحرك للحفاظ على نجومه قبل فترة "الخطر"

إدارة الهلال تواصل دعمها للفريق

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تعمل حاليًا على تجديد عقود عددًا من اللاعبين، وذلك من أجل الحفاظ على أبرز نجوم الفريق.

إدارة الهلال تواصل عملها الكبير، من أجل استمرار استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة، بهدف تحقيق الإنجازات والبطولات خلال الموسم الحالي.

من الذي تريد إدارة الهلال التجديد له؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال بدأت بالفعل خطوات فتح ملف تجديد عقدي الثنائي سالم الدوسري ومحمد البريك نجمي الفريق، قبل دخولهما الفترة الحرة.

إدارة الهلال تسعى للحفاظ على مكتسبات النادي، بالتجديد للثنائي الدوسري والبريك في نفس التوقيت، بهدف استمرار جميع نجوم الفريق الأزرق لمواسم قادمة.

لماذا تريد إدارة الهلال التجديد للدوسري والبريك؟

وأضافت الصحيفة أنه تبقى على فترة الستة أشهر الأخيرة، في عقد سالم الدوسري حوالي 8 أشهر، وتسعى إدارة الهلال لتمديد عقده لسنوات إضافية، لكي تضمن الإدارة استمراره.

كما تبقى في عقد محمد البريك 5 أشهر لكي يدخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الهلال، ولذلك تم فتح ملف تجديد عقده.

ما هي صفقات الهلال في صيف 2021؟

ونجحت إدارة الهلال في التعاقد مع 4 لاعبين جدد، منهم ثنائي أجنبي متمثل في المالي موسى ماريجا، والبرازيلي ماتيوس بيريرا، وذلك من أجل تدعيم الجانب الهجومي.

كما استطاعت إدارة الهلال التعاقد مع الثنائي المحلي حمد اليامي من نادي القادسية في صفقة انتقال حر، وخليفة الدوسري من نفس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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