الهلال والنصر يترقبان موقف جمال بلعمري مع الشباب

اللاعب جمال بلعمري غاب عن تدريبات الشباب بدون عذر

يبدو أن الفترة المُقبلة ستشهد الكثير من الأنباء والتقارير الصحفية الخاصة بمصير المدافع الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب، وذلك على خلفية تغيبه عن مران فريقه.

الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن أمس الأربعاء، أن اللاعب جمال بلعمري غاب عن تدريبات الشباب بدون عذر.

تقارير سعودية قالت أن بلعمري يتطلع للرحيل عن صفوف الشباب، وذلك على خلفية تصرفه الذي يُقربه بصورة كبيرة من مغادرة الليث خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الأزمة متزامنة مع وجود العديد من التقارير التي ربطت اللاعب بكبيري الرياض “الهلال والنصر” واللذان يرغبان في ضم اللاعب.

ويأمل ناديي الهلال والنصر في دعم دفاعهم باللاعب الدولي الجزائري نظرًا لما يُقدمه من مستوى فني مميز رفقة الشباب منذ وصوله إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وتأتي رغبة الهلال والنصر كإشارة قوية إلى أن التنافس بين قطبي الرياض سيكون كبيرًا على الصفقة من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على البطولات.

ولا شك أن رحيل بلعمري سيُزيد من قوة الصراع بين الهلال والنصر، لضم المدافع الجزائري الذي كان أحد العوامل الرئيسية في تتويج بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر بشهر يوليو الماضي.