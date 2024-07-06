الهلال والنصر والاتحاد يبحثون عن "هدف واحد" في انتقالات صيف 2024

هل سينجح الثلاثي في هدفهم؟

يشترك الهلال والنصر والاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حول هدف واحد يبحثون عنه، وذلك استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن الهلال والنصر والاتحاد يبحثون عن مهاجم تحت 21 عامًا.

وكتب الجدي تغريدة جاء فيها: "أندية الهلال والنصر والاتحاد يبحثون عن مهاجم تحت 21 عامًا، بحسب اللوائح الجديدة لدوري روشن السعودي للمحترفين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتنص لوائح دوري روشن السعودي، على أحقية كل فريق قيد لاعبان تحت 21 عامًا، ليكون عدد اللاعبين الأجانب بالفريق 10، بالإضافة إلى 15 لاعبًا محليًا.

وتستعد جميع الأندية خلال الفترة الحالية، لانطلاق الموسم الجديد 2024-25، وذلك بالسعي وراء ضم أفضل اللاعبين حول العالم.