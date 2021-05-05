المدرب البرازيلي تمت إقالته من منصبه قبل أيام

قام البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بدعم مواطنه روجيرو ميكالي؛ المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي، بعد رحيله مؤخرًا عن الزعيم.

إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل كانت قد أقالت المدرب البرازيلي قبل أيام، على إثر تراجع النتائج والأداء، بعدما كان من المقرر أن يتولى المسؤولية الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.

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وتعاقدت إدارة بن نافل مع البرتغالي جوزيه مورايس، الذي يقضي حاليًا فترة العزل بعدما وصل للمملكة في الثاني من مايو الجاري.

ميكالي نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورته أثناء حصوله على جائزة أفضل مدرب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشهر مارس، معلقًا: "الكلمة المناسبة لهذه اللحظة هي الامتنان، أفضل مدرب في الدوري السعودي بمارس".

وقام نيمار بالتعليق على الصورة: "أنت تستحق التقدير"، إذ سبق له التدرب تحت قيادته في عام 2016، عندما حصد المنتخب البرازيلي ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو.

يذكر أن ميكالي قاد الأزرق في 12 مباراة، حقق الفوز في سبع منها، وتعادل في واحدة، وخسر أربعة آخرين.

وقاد المدرب البرازيلي الزعيم للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا، كأفضل ثانٍ بعدما حصد عشر نقاط في المجموعة الأولى.