حسمها الهلال رسميًا .. الكشف عن "ضحية" نيمار بين ميشايل ورينان لودي

رحيل نجم جديد عن الهلال في الصيف الحالي..

أخيرًا وبعد طول انتظار.. أعلن نادي الهلال السعودي، "رحيل" أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ كـ"خطوة أساسية" لإعادة تسجيل الساحر البرازيلي نيمار جونيور، في قائمته.

الهلال رفع اسم نيمار من قائمته، في يناير من عام 2024، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ وذلك من أجل استغلال مقعده لتدعيم مركز آخر، حيث تم التعاقد وقتها مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي.

وفي هذا السياق.. كشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل جناحه البرازيلي ميشايل ديلجادو، عن الفريق الأول لكرة القدم.

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ونشر الهلال صورة النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 سنة، مع بعض إنجازاته بقميص الفريق الأول؛ معلقًا عليها بالقول: "شكرًا ميشايل".

وبالتالي يتأكد بشكل مبدئي؛ بقاء لودي في صفوف الفريق الهلالي، خلال الموسم الرياضي 2024-2025 - إلى أن يحدث جديد -؛ حيث كانت تتم المفاضلة بين رحيله وميشايل، من أجل إعادة تسجيل نيمار.

جدير بالذكر أن ميشايل انضم إلى الهلال في يناير من عام 2022، قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي؛ ليسجل 20 هدفًا ويصنع 25 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.