فيديو | رد حاسم من فهد بن نافل على أزمة "قيد نيمار" في قائمة الهلال

الملايين يترقبون مصير نيمار جونيور..

رد فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي "غير الربحية"، على مطالب قيد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأنباء تضاربت بشأن مصير نيمار؛ حيث أكدت بعض التقارير أنه جاهز للعودة إلى الملاعب قريبًا، بينما زعمت أخبار أخرى بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، يفضل استبعاد اللاعب من قائمة الفريق الأول، حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة؛ لأحد الأشخاص وهو يطلب من ابن نافل، قيد نيمار في قائمة الفريق الهلالي من الآن، وعدم الانتظار حتى يناير القادم.

GOAL

ابن نافل رد على هذا المشجع الهلالي؛ قائلًا: "موضوع نيمار أمر فني وليس إداري.. قرار يتخذه المدرب لا أنا ولا أنت".

نيمار انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا، وبعقد حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن الساحر البرازيلي خاض 5 مباريات رسمية فقط، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قبل أن يتعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر 2023.