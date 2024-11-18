وسط غموض مستقبله مع الهلال .. دبي تغري نيمار لدفع 200 مليون درهم في عقار "هو الأول من نوعه"!

نيمار يثير الجدل في الهلال بسبب عقده وإصاباته المتكررة..

وسط الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور "الجدل"؛ بتوقيع عقد ضخم، في الساعات الماضية.

مستقبل نيمار مع الهلال يشهد تضاربًا كبيرًا في الأنباء؛ بين تأكيد أقوى المصادر الإعلامية في البرازيل، عودته إلى البلاد في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، من بوابة فريق طفولته سانتوس، ونفي وكيل أعمال اللاعب ذلك.

وإذا لم يرحل النجم البرازيلي في الميركاتو الشتوي القادم - كما أكد وكيل أعماله -؛ فإن مسأله استمراره في صفوف الزعيم الهلالي، بعد نهاية عقده في صيف عام 2025، لا تزال غامضة بشكلٍ كبير.

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ومع كل هذا التضارب.. فاجأ نيمار عشاقه، بتوقيع عقود شراء عقار في دبي؛ مقابل 200 مليون درهم إماراتي، أي ما يُعادل 54.5 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قام النجم البرازيلي باقتناء عقار "بنتهاوس" ضمن مجموعة "سكاي مانشن" الفاخرة، في مشروع "بوغاتي ريزيدنسز"، والذي يعتبر أول المشاريع التي تحمل علامة "بوغاتي"، على مستوى العالم.

الصحيفة كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن الـ"بنتهاوس" يتميز بمصعد خاص، قادر على نقل سيارة نيمار مباشرة إلى داخل وحدته السكنية، بالإضافة إلى مسبح يوفر إطلالات بانورامية ساحرة، على أفق وسط مدينة دبي الإماراتية.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو؛ وبعقد لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور، شارك في 7 مباريات رسمية فقط مع الزعيم الهلالي؛ حيث تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، غيبته عامًا كاملًا عن الملاعب، قبل أن يتعرض لضربة جديدة، بمعاناته من "تمزق في العضلة الخلفية".