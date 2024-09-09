"غير منضبط ويغيب قبل أعياد الميلاد" .. رسالة تحذير لبرنامج الاستقطاب بمنع تكرار خطأ الهلال مع نيمار!

كان يجب على الهلال عدم الموافقة على قرار نيمار..

أزماته لا تتوقف، هكذا وصف حال البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الهلال لكرة القدم، الذي يُتوقع استمرار غيابه عن الملاعب حتى شهر يناير المُقبل، بعد ورود أنباء مفاجئة بأن نجم برشلونة الأسبق، لم يتعافَ بشكل نهائي من إصابته.

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نيمار انتقل إلى الهلال في موسم الميركاتو الصيفي بعام 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو، فيما خاض اللاعب 5 مباريات فقط بقميص الأزرق، سجل خلالها هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، في أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته في مباراة المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي، في تصفيات كأس العالم 2026.

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وفجّر الإعلامي عبد الرحمن أباعود، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال الساعات الماضية، قائلًا إن نيمار فشل في اجتياز اختبار خضع له قبل أيام، ليحتاج لفترة أطول من التأهيل، الأمر الذي يدفع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لتسجيل رينان لودي في قائمة الأجانب، وانتظار الفترة الشتوية لحين تسجيل نيمار، خاصة وأن عدد المباريات قليل قبل يناير، لوجود فترات توقف طويلة.

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وفي هذا السياق، وجه الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، رسالة إلى إدارات الأندية وبرنامج الاستقطاب، بالتوقف عن جلب أي لاعب لديه تاريخ كبير مع الإصابات، مثلما حدث مع نيمار جونيور، والذي تعرض لإصابات طويلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونوه الناقد محمد سالم بأن نيمار غير منضبط خارج الملعب أيضًا، الأمر الذي يمنعه من التواجد في أكبر عدد من المباريات أو يظهر بأداء كبير، بقطع النظر عن إصابة الرباط الصليبي، فيما اتفق معه محمد الدعيع، أسطورة الهلال، مضيفًا أن نيمار يرتكب خطأ مع الهلال، حيث يجري تدريباته التأهيلية مع مدرب خارج الجهاز الطبي بالنادي، وينبغي أن يتم تأهيله بواسطة طبيب النادي.

وعلق حمد المنتشري، أسطورة الاتحاد، على أزمة نيمار، قائلًا إنه إضافة للكرة السعودية، ولكن تاريخ إصاباته طويل جدًا، وكانت الأقاويل خلال السنتين الأخيرتين مع باريس سان جيرمان، بأنه يتعرض لإصابة ويسافر قبل أعياد الميلاد، مضيفًا أنه بتلك الطريقة سيكون عبئًا على الهلال.