رئيس الشباب مهنئًا الهلال: رفع اسم السعودية عاليًا في العالمية

الهلال أنهى كأس العالم للأندية في المركز الرابع

هنأ خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا بحلوله رابعًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في قطر على مدار الأيام السابقة.

الفريق السعودي اكتفى بالمركز الرابع في مونديال الأندية بعد خسارته لقاء نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي 3-1 وسقوطه يوم أمس أمام مونتيري المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء اللقاء بالتعادل 2-2.

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وأوضح البلطان عبر مؤتمر صحفي أن الهلال رفع اسم السعودية عاليًا في العالمية، مضيفًا "مبروك للهلال العالمي، مبروك للزعيم، رفع اسم السعودية في العالمية. شكرًا لإدارة النادي ومنسوبيه وجمهوره".

وأعلن البلطان خلال المؤتمر الصحفي أن الشباب أنهى ملف الليبي مؤيد اللافي بتسديد مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، كما أنه أغلق جميع القضايا المالية المتعلقة بالنادي.

وأكد الرئيس أن إدارته فتحت ملف الانتقالات الشتوية لدعم الفريق الأول باللاعبين المحليين والأجانب وفقًا لرؤية المدرب.

وأضاف حول المرحلة القادمة "اتفقنا مع الجهاز الفني على إقامة معسكر إعدادي للشباب في الإمارات خلال التوقف القادم، هناك عمل كبير ينتظرنا خلال الفترة المقبلة".

وأتم البلطان بالتأكيد على ضرورة دعم الجمهور وإيجابيتهم في التعامل مع الفريق ولاعبيه ونتائجه، وواعدًا بعودة الشباب للمنافسة على الألقاب خلال فترة قصيرة.

يُذكر أن الشباب يتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة بعد مرور 12 جولة، جمعها من 4 انتصارات و5 هزائم و3 تعادلات.