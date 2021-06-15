"فلينضم جوميس إلى الجهاز الفني للمنتخب السعودي"

مهاجم الهلال ارتبط سريعًا بالأجواء في المملكة

طالب المخرج السعودي سعود العيد، الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، بانضمام الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، للجهاز الفني للمنتخب الوطني، للاستفادة من خبراته في المملكة.

المهاجم الفرنسي انضم للزعيم في عام 2018، لكنه تأقلم سريعًا مع الأجواء، وكون شعبية كبيرة من جمهور ناديه، وحتى من خارجه.

اقرأ أيضًا | "ما يحدث مع المنتخب السعودي حاليًا إساءة"

واللافت للنظر حرص جوميس في مباريات المنتخب السعودي على دعم الأخضر بصورة واضحة، على عكس كافة اللاعبين الأجانب.

وكتب العيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المنتخب السعودي يقترب خطوة اخرى نحو كأس العالم 2022، اتمنى ان يضم السيد هيرفي رينارد الى جهازه الفني للمنتخب السعودي جوميس كمدرب مساعد".

وأضاف: "قوميز يعرف اللاعب السعودي عن قرب، وهيرفي رجل خبير ومدرب قدير، ارجو ان ينظر الكرام في الامر".

#المنتخب_السعودي يقترب خطوة اخرى نحو #كأس_العالم_2022 اتمنى ان يضم السيد @Herve_Renard_HR الى جهازه الفني للمنتخب السعودي كمدرب مساعد @BafGomis قوميز يعرف اللاعب السعودي عن قرب، وهيرفي رجل خبير ومدرب قدير، ارجو ان ينظر الكرام @SaudiNT في الأمر #المنتخب_اولا pic.twitter.com/QVIBH0gSEl — سعود العيد Saud AlEid 🇸🇦 (@saud_al_eid) June 15, 2021

الأخضر تأهل اليوم الثلاثاء، للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بعدما تغلب على أوزبكستان بثلاثية نظيفة، سجلها سلمان الفرج "هدفين" وعلي الحسن.

هذا الفوز صعد بالأخضر متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أوزبكستان؛ صاحبة الوصافة، والتي ودعت المنافسات.