الهلاليون مستاؤون من "تعقيد الأمور" .. بند وحيد وإصرار غريب يعطل صفقة برناردو سيلفا!

مفاوض صندوق الاستثمارات يعطل الصفقة لسبب غريب!

بينما لا يمانع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل نجم وسطه البرتغالي برناردو سيلفا، ورغم المنافسة الكبرى عليه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يعطل الهلال السعودي إتمام الصفقة بيده بغرابة!

النادي الإنجليزي بالطبع يتمسك باللاعب من الناحية الفنية، لكن صموده أمام الإغراءات المالية، خاصةً من الجانب السعودي ليس بالأمر السهل، لكن الخلاف حاليًا ليس حول المقابل المادي.

وفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الزعيم يرغب في توقيع عقد مع سيلفا مدته ثلاث سنوات، فيما يريد البرتغالي الاكتفاء بعامين فقط، موضحة أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر.

أمام هذا النبأ، أطلق جمهور الهلال وسمًا تحت عنوان "#خلصوا_مع_بيرناردو_سنتين"، أعرب خلاله عن تعجبه من تعطيل الصفقة لمجرد الخلاف حول عام واحد فقط.

أحد الحسابات كتب: "ارجوكم ارجوكم ارجوكم تكفى تكفى تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل تكفى يا ابن نافل خلصو صفقة برناردو سيلفا سنتين حسب طلبه ولاتصرون على ثلاث سنوات اللاعب مكسب عظيم جدا فنان عمره صغير ٢٨ سنه لاعب شايل فريق مانشستر سيتي على اكتافه ومحقق ثلاثيه"، وأضاف آخر: "لاعب مثل هذا راح يفرق معك بما انه وافق يجيك اقبل بشروطه عقد لمده سنتين ممتاز مو ضروري تكون 3 سنوات فيه بند تجديد العقد لمده موسم بعد النهايه"، قبل أن يستاء ثالث: "مفاوض الهلال عقّد الأمور لا ابعد حد وجعل التعاقدات (كالولاده )من الخاصره !!".

يذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي هو من يتولى مهمة التفاوض مع النجوم العالميين للرباعي الكبير الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي، بعدما نجح في الاستحواذ على نسبة 75% من ملكيتها.