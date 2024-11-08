متفوقًا على مانشستر يونايتد وروما .. الهلال يتقدم في التصنيف العالمي للأندية

الهلال يتفوق على كبار أوروبا

تقدم نادي الهلال في التصنيف العالمي لشبكة "أوبتا" لأفضل الأندية في العالم، حيث تفوق على أكثر من فريق أوروبي كبير أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي.

ويقدم الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس نتائج مُبهرة، إذ وصل إلى الانتصار رقم 56 على التوالي محليًا، هذا بجانب نتائجه الرائعة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقًا لآخر تحديث لتصنيف "أوبتا" للأندية، فإن الهلال أصبح الآن في المركز رقم 30 على مستوى العالم، متفوقًا على مانشستر يونايتد وأتلتيك بيلباو ومارسيليا وروما وأياكس وفياريال وغيرهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نادي الهلال أصبح هو الفريق الوحيد من خارج قارة أوروبا، المتواجد في قائمة أفضل 30 فريقًا حول العالم، وذلك بتقيم 90.2 نقطة.

وفي حالة استمرار الهلال في تحقيق الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، سيتقدم أكثر في التصنيف، حيث يقترب كثيرًا من شتوتجارت الألماني أقرب منافسيه صاحب تقييم 90.6 نقطة.