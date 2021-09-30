اللاعب البرازيلي صنع ثلاثة أهداف خلال أربع مباريات بالدوري السعودي

لا تزال أوجاع الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، تزيد يومًا بعد يوم، بعدما ضربت الإصابات العمود الأساسي لفريقه.

الزعيم يستعد لمواجهة الحزم في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقبل ساعات قليلة من المباراة، تم استبعاد البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ جناح أيمن الفريق، من المباراة، على إثر تعرضه لشد عضلي في مران الأمس، حيث أثبتت الفحوصات التي أجراها اليوم الخميس، عدم قدرته على خوض المباراة.

بيريرا شارك في أربع مباريات بالدوري مع الزعيم حتى الآن، صنع خلالها ثلاثة أهداف، فيما لم يسجل أي هدف بعد.

بذلك ينضم البرازيلي إلى قائمة غيابات الزعيم، التي تضم من اللاعبين الأساسيين الخماسي سالم الدوسري، عبد الله عطيف، أندريه كاريلو، علي البليهي ومحمد البريك.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد؛ محتل الصدارة، لكن لا يزال للهلال مباراة مؤجلة.