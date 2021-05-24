الزعيم حصد اللقب قبل الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

وصف الإعلامي خالد البدر ليلة تتويج نادي الهلال السعودي بطلًا للدوري المحلي بالهزلة، نظرًا لما شهدته مواجهته أمام التعاون.

الزعيم توج بطلًا للموسم الثاني على التوالي أمس الأحد، بعد الفوز أمام التعاون بهدف نظيف، سجله الفرنسي بافيتمبي جوميس في الدقيقة الخامسة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

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وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليلة حسم الدوري السعودي تغاضى حكم المباراة عن ركلتي جزاء لنادي التعاون مع تجاهله بطاقة حمراء لقائد الهلال سلمان الفرج؟".

وأضاف: "دورينا محترم وقوي .. لانستحق هذه المهازل التحكيمية التي تسبّبت في تشويه جمالية اللعبة في مناظر لاتليق بروح المنافسة وعدالتها".

ليلة حسم الدوري السعودي تغاضى حكم المباراة عن ركلتي جزاء لنادي #التعاون مع تجاهله بطاقة حمراء لقائد #الهلال سلمان الفرج ؟



دورينا محترم وقوي ..

لانستحق هذه المهازل التحكيمية التي تسبّبت في تشويه جمالية اللعبة في مناظر لاتليق بروح المنافسة وعدالتها. — خالد البدر (@KhaleadBader) May 23, 2021

المباراة أدارها الحكم الوطني فيصل البلوي، إذ أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في الموسم الجاري بشكل كبير على الحكام المحليين، مع السماح للأندية بالاستعانة بأجانب على نفقتها الخاصة في عدد محدود من المباريات.

يذكر أن الهلال نافس هذا الموسم الشباب والاتحاد على اللقب، إذ أن رصيد الليث الأبيض 54 نقطة من 29 مباراة، والعميد 50 من 28 مباراة، فيما حقق الزعيم اللقب بعدما وصل إلى النقطة 58 وأمامه مباراة واحدة على نهاية الموسم.