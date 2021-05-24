مهاجم الزعيم لا يزال في عقده موسم آخر

أثار الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الجدل بين جمهور ناديه وسط احتفالاتهم بلقب الدوري المحلي، بعد تصريحاته حول مستقبله مع الزعيم.

الزعيم توج أمس الأحد، بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز أمام التعاون بهدف نظيف، سجله جوميس في الدقيقة الخامسة، ضمن الجولة 29.

هذا اللقب هو الرابع للفرنسي مع الأزرق، بعد ثلاثية الموسم الماضي؛ الدوري المحلي، كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا.

ماذا قال جوميس عن التتويج باللقب؟

الهلال حقق اللقب بعدما حصد 58 نقطة من 29 مباراة، إذ كان يحتاج قبل لقاء الأمس لنقطتين فقط ليتغلب على منافسيه الشباب والاتحاد.

حاليًا الشباب يتواجد في الوصافة برصيد 54 نقطة، فيما يأتي العميد في المركز الثالث بـ50 نقطة، لكنه لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

وقال جوميس، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "شعوري ككافة جمهور الهلال، سعيد للغاية لتحقيق هذا اللقب الصعب، لم يكن المشوار أبدًا سهل، لذلك نحن سعداء للغاية".

كيف أثار جوميس الجدل؟

يرتبط المهاجم الفرنسي بعقد مع القلعة الزرقاء يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022، إذ تم التجديد له في أواخر عام 2019 لمدة موسمين.

ويكثر الحديث خلال الفترة الحالية حول رحيل جوميس بعد التعاقد مع المالي موسى ماريجا قادمًا من بورتو البرتغالي، مع رغبة مسؤولي الهلال في ضم لاعبين أجانب آخرين، لكن لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

بسؤال "الرياضية" للاعب حول مستقبله، أوضح: "لا أعلم شيء عن مستقلبي، واليوم لست أنا البطل بل الهلال، حاليًا أنا سعيد، وعلينا أن ننهي الموسم ونحتفل، ثم سأحصل على إجازة وبعدها نرى ما سيحدث".

وأضاف: "لا أعلم اليوم الذي سأغادر به الهلال، ربما بعد عام أو عامين أو ثلاثة أو ربما شهرين، لا أعلم، الأهم أننا عندما نلعب للهلال، علينا أن نستمتع بوقتنا".

🎙جوميز لـ"الرياضية": لا أدري عن مستقبلي مع الهلال.. أنا لست البطل.. البطل الهلال pic.twitter.com/l66E1FsV44 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 24, 2021

هل سيرحل جوميس؟

حتى الآن، كافة المصادر القريبة من الهلال تؤكد أنه لا نية لرحيل الأسد الفرنسي حتى إذا تم التعاقد مع أجانب آخرين، فهناك رغبة في استمراره رفقة ثنائي الهجوم صالح الشهري وعبد الله الحمدان.

وتشير التقارير إلى أن من سيرحل هو الأيطالي سيباستيان جيوفينكو، كون عقده ينتهي في يونيو المقبل، ولا حديث حتى الآن حول التجديد له.

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