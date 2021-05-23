"الهلال لا يستحق الدوري لأنه فريق عاجز"

هل يستحق الزعيم هذا التقليل؟

قلل الناقد الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، من اقتراب نادي الهلال من التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الهلال يحتاج للفوز على التعاون، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة 29 "قبل الأخير"، من أجل حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالحه.

"النصر منافس الهلال؟ .. حماقة كبيرة"

الصرامي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يقلل فيها من تتويج الهلال باللقب، رافضًا توجيه التهنئة للزعيم، حيث جاء نص التغريدة كالآتي:

"الهلال حسم لقب الدوري لكنه لا يستحقه، فريق عجز عن الفوز على فرق مهددة بالهبوط، فقد خسر من ضمك والوحدة، واحتاج لهاتريك ركلات جزاء حتى يكسب العين الهابط رسميًا".

ورفض الصرامي توجيه التهنئة لنادي الهلال على التتويج بلقب الدوري السعودي، حيث قال: "لا يمكن تقديم التهنئة لفريق تصدر الدوري وهو يخسر من فرق لا تملك ما يملكه من حظ وافر وكبير".

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، حيث يحتاج الفريق الأزرق لتحقيق فوز واحد في مباراتيه أمام التعاون ثم الفيصلي.