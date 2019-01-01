الشلهوب يقود الهلال لحسم صراع "الخبرة" لصالحه في ديربي الرياض أمام النصر

يحل النصر اليوم ضيفًا على الهلال في ثامن جولات الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود

يستضيف الهلال فريق النصر مساء اليوم على استاد جامعة الملك سعود في ديربي الرياض لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وتلعب الخبرة دورًا بارزًا في مثل تلك المباريات، وتُظهر الأرقام والإحصائيات تفوق واضح للهلال في تلك النقطة.

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إذ يُعد محمد الشلهوب هو أكثر لاعبي الفريقين خوضًا لمباراة الديربي من اللاعبين الناشطين في الفريق حاليًا، وقد لعب 15 مباراة، يليه زميله سالم الدوسري برصيد 14 مباراة ثم زميله كذلك سلمان الفرج بـ13 مباراة.

وفي الجانب الآخر يُعد المدافع القائد عمر هوساوي هو الأكثر ظهورًا في مباريات النصر ضد الهلال برصيد 12 مباراة، مما يضعه الرابع على قائمة الأكثر خبرة بمباريات ديربي الرياض خلف ثلاثي الهلال.

ثانيًا في النصر يأتي يحيى الشهري برصيد 10 مباريات ثم عوض خميس بـ8 مباريات، وسيلعب حارس المرمى براد جونز مباراته الأولى أمام الهلال بعدما غاب عن مباراتي الموسم الماضي.