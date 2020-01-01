كاريلو يكشف أصعب لحظاته مع الهلال في دوري أبطال آسيا

النجم البيروفي يتحدث عن مسيرة الزعيم نحو اللقب

أجرى أندريه كاريلو جناح الهلال السعودي حوارًا شيقًا مع صحيفة الجزيرة السعودية، كشف خلاله النقاب عن أصعب لحظاته مع فريقه في دوري أبطال آسيا 2019 الذي تُوجوا بلقبه في النهاية.

الهلال تُوج باللقب القاري بعد انتصاره في النهائي على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، وقد لعب لأول مرة في كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع، وظهر اللاعب البيروفي في البطولتين بأداء ممتاز خاصة دوري أبطال آسيا.

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عن سر هذا الظهور القوي هذا الموسم، قال كاريلو للجزيرة " هذا العام من البداية حرصت أن أظهر بمستوى عالٍ مع الفريق وإن كنت غير راضٍ عن أدائي مؤخرًا، فهو ليس مثل ما كنت أنا وزملائي بداية الموسم ولكن سأواصل العمل مع زملائي فشعارنا دائمًا أن نكون بأفضل المستويات".

"كنت أشعر دومًا بأهمية دوري أ0بطال آسيا بالنسبة لي وللناس، وحظيت بثقة من المدرب وزملائي وكذلك الجمهور، وكل التحضيرات التي سبقت النهائي كانت دافعًا لنا للحماس أكثر وللمسؤولية أكثر ولكي تكون الرغبة في أعلى مستوياتها وكانت الأجواء آنذاك كلها إيجابية، أضف لذلك عندما نواجه جمهور الهلال في كل مكان كان مطلبهم الرئيسي أن نحقق البطولة، وشخصيًا كان لدي حماس داخلي لتحقيق هذه البطولة، حيث كنت أعرف أن الهلال خسر من أمام نفس المنافس قبل عامين وكنا نريد الثأر".

كاريلو اختار أصعب لحظتين له في البطولة، بقوله "الأولى أمام الاتحاد في دور ربع النهائي عندما تعادلنا في جدة وفي مباراة الرد في الرياض بادروا بالتسجيل قبلنا، واللحظة الثانية مواجهة السد في الرياض عندما سجلوا ثلاثة أهداف خلال دقائق قليلة كانت لحظات مزعجه وشعرت أننا قد نخسر الوصول للنهائي".