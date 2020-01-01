3 طلبات لرينارد من لجنة المسابقات ورابطة المحترفين بخصوص الدوري السعودي

المدرب الفرنسي حدد طلباته لخدمة مصالح الأخضر

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن 3 طلبات تقدم بها هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية خاصة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ذلك خلال اجتماعه مع لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين وممثلي الأندية يوم الإثنين الماضي.

وكشفت الصحيفة أن رينارد طلب تقديم موعد الجولة الأخيرة من الدوري السعودي هذا الموسم ليوم واحد، بحيث تُقام يوم 29 مايو القادم، على أن يبدأ في اليوم التالي معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة فلسطين وأوزباكستان في آخر جولات مرحلة المجموعات من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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الطلب الثاني للمدرب الفرنسي تعلق بموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي، إذ طلب أن يكون في أغسطس القادم بحيث تخوض الأندية السعودية 3 جولات من البطولة على الأقل قبل انطلاق مباريات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم في سبتمبر المقبل.

أما الطلب الثالث والأخير فكان منحه أيامًا إضافية قبل مواعيد المباريات الرسمية والودية للمنتخب.

يُشار لأن الاجتماع شهد حضور ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، باستثناء ممثلي أندية الفتح وأبها والعدالة، حيث تم استعراض الروزنامة المقترحة للموسمين القادمين، وكذلك برنامج الأخضر، إضافة إلى مناقشة مقترحات الأندية.

يُذكر أن السعودية بدأت مشوار تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بالتعادل مع اليمن 2-2، ومن ثم تفوقت على سنغافورة 3-0 قبل أن تتعادل مجددًا مع فلسطين في رام الله دون أهداف، وأخيرًا تهزم أوزباكستان في طشقند 3-2.