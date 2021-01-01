لوسيانو فييتو .. خيبة الأمل الأكبر في الهلال

اللاعب فشل في تقديم المستوى المطلوب

صادم جدًا أن تتعاقد مع لاعب بمبلغ كبير وتصنع ضجة هائلة حوله وفي النهاية لا يُقدم الأداء المتوقع والمطلوب على أرض الملعب .. ذلك ما حدث مع لوسيانو فييتو الذي يُعد خيبة الأمل الأكبر في الهلال حاليًا.

بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي لم يُجر الكثير من الصفقات في سوق الانتقالات الصيفي الماضي استعدادًا للموسم الجديد، وقد اكتفى فيما يخص الأجانب بعدم تجديد عقد كارلوس إداوردو وتعويضه بالجناح الأرجنتيني فييتو.

ودفع الهلال 7 ملايين يورو لشراء عقد اللاعب من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وقد وقع فييتو على عقد يمتد لثلاثة مواسم يتقاضى بموجبه، كما كشفت المصادر الصحفية، 8 ملايين يورو سنويًا.

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فييتو ارتدى القميص الأزرق في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي وبعد مفاوضات صعبة، ولذا فوت اللاعب أول مباراتين للهلال في الدوري السعودي، وبدأ مسيرته مع الفريق أمام ضمك الجولة الثالثة.

أرقام فييتو مع الهلال في الدوري السعودي

لعب صاحب الـ27 عامًا مع الهلال حتى الآن 9 مباريات في الدوري السعودي منهم 4 فقط أساسيًا بواقع 403 دقيقة، لم يُسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.

الرقم الأفضل لفييتو حول قدرته الفوز بركلتي جزاء، لكنه لم يُسدد سوى 4 تسديدات على مرمى الخصوم ولم يصنع سوى 8 فرص لزملائه، وقد بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب المنافس 76%.

هي كما نلاحظ أرقام متواضعة كثيرًا للاعب وصل بتلك التضحيات المالية الكبيرة من جانب الهلال، وللاعب تضع الإدارة والمدرب والجماهير آمالًا كبيرة عليه.

فنيًا، لم يُقدم فييتو الأداء المطلوب سوى في مباراة أو اثنتين فقط، لعب أحيانًا في الجناح الأيسر وأحيانًا أخرى خلف المهاجم ضمن 4-2-3-1، وقد ظهر أفضل في عمق الملعب خاصة من ناحية استغلال مهاراته الفردية في المراوغة والحصول على أخطاء في مناطق مؤثرة.

مقارنة ظالمة مع كارلوس إدواردو

عقبات كثيرة تُواجه فييتو مع الهلال، أبرزها حاجته للوقت للانسجام مع السعودية، من حيث الطقس والتوقيت واللغة والعادات والتقاليد، بجانب حاجته للوقت والفرص للتأقلم مع أفكار المدرب رازفان لوشيسكو وتحركات زملائه اللاعبين.

مشكلة فييتو الكبرى أن عشاق الهلال يُقارنونه بالمخضرم كارلوس إدواردو، والذي كان حاسمًا وصانعًا للفارق في العديد من المباريات الصعبة ... هذا شيء فشل به تمامًا فييتو حين لعب أمام النصر والاتحاد والشباب.

تلك المقارنة ظالمة تمامًا، نظرًا لعدة عوامل أبرزها الفترة الطويلة التي قضاها صانع الألعاب البرازيلي مع الهلال، وإن كان ذلك لا يمنع بالتأكيد أن جودته الفنية والبدنية وشخصيته كانت أقوى وأفضل من فييتو.

هل ينفجر فييتو أم تنتهي التجربة سريعًا مع الهلال؟

الهلال يُعاني هذا الموسم بقوة من غياب بعض لاعبيه للإصابة وفيروس كورونا وتراجع حاد في مستوى البعض الآخر وعلى رأسهم أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميس، ولذا تُعول الجماهير كثيرًا على أن يُساعد فييتو الفريق على تخطي تلك المرحلة الصعبة.

الزعيم فقد نقطته السابعة في آخر 4 مباريات من الدوري السعودي بجانب خروجه من كأس الملك، وتصب جماهيره جام غضبها على الإدارة وقرار التخلي عن إدواردو والتعاقد مع فييتو تحديدًا.