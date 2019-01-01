رئيس عرعر: لن نستطيع مجاراة الهلال، سنلعب للاستمتاع

الهلال سيواجه عرعر ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين

اعترف علي السويلم رئيس نادي عرعر الناشط في الدرجة الثانية بعدم قدرة فريقه على مجاراة الهلال خلال مواجهة الطرفين ضمن دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال السويلم لصحيفة الاقتصادية أن فريقه يدخل اللقاء بهدف الظهور المشرف والاستمتاع، موضحًا أن بدلاء الهلال لا يقلون قوة وجودة عن اللاعبين الأساسيين.

الاتحاد ينتظر رد بيدرو إيمانويل ويُجهز الخطة البديلة

مضيفًا " الكل يعلم أن الأزرق يتصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ونحن نحتل وصافة ترتيب دوري الدرجة الثانية، وبالتالي فإن الفرق كبير لمصلحة الطرف الآخر الذي لا يجارى ويمتلك الخبرة، بينما أغلبية لاعبي عرعر من الهواة وتنقصهم الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، ومن المهم أن نؤدي جيدًا"

وعن لعب الهلال بالبدلاء، قال "الاحتياط في الهلال لا يقل عن الأساسيين، وعلينا أن نلعب، ونظهر بوجه جيد، ونستمتع بهذا اللقاء".

"في العادة مباريات الكؤوس لا تخضع للمقاييس، وكرة القدم تحدث فيها المفاجآت وكل شيء بعلم الله، وكثير من الفرق أحرجت الكبار وأخرجتهم في مثل هذه البطولات، بالرغم من أنني دائما أتحدث بواقعية، خاصة أن الهلال سيلعب نهائي دوري أبطال آسيا. مواجهة الهلال ستزيد من خبراتنا في دوري الدرجة الثانية، إنها احتكاك من نوع آخر، ولن ندخل في مقارنات فقط علينا اللعب والنتيجة في علم الغيب".

يُذكر أن الهلال فقد 5 نقاط متتالية في الدوري السعودي، بخسارته أمام النصر 2-1 ثم تعادله مع الفتح 3-3.