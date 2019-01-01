الهلال وعرعر: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد عرعر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

الهلال 0 × 0 عرعر

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ خطأ لصالح نادي عرعر ضدد أمير الكردي فى منتصف الميدان

13’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق هتان باهبري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

12’ تمريرة تصل إلى صالح الشهري داخل المنطقة ليسددها فى الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق حسن كادش لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح عرعر ضد ناصر الدوسري

10’ عشر دقائق أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

8، سيطرة من لاعبي الهلال على مجريات اللقاء وضغط قوي علي دفاعات عرعر

7’ تمريرة خطيرة من صالح الشاهري لداخل المنطقة فى إتجاه كارلوس إدواردو الذي سددها بجوار القائم الأيسر

5’ محاولات من لاعبي عرعر للتقدم إلى الأمام وبناء هجمة منظمة

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي عرعر علي حدود منطقة جزاء الهلال

3’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من كارلوس إدواردو لكنها تصطدم فى الحائط وترتد له ويسددها لكنها مرت اعلى المرمي

2’ خطأ لصالح الهلال من علي حدود المنطقة بعد تدخل قوي علي كارلوس إدواردو

1’ الحكم يطلق صافرة بداية االمباراة

قائمة الهلال لمباراة اليوم

⚽️ تعرّف على قائمة #الهلال الأساسية والبدلاء لمواجهة "عرعر" ضمن لقاءات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 💙 pic.twitter.com/q40OWCUTkP — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 3, 2019

لكن خصم الهلال يعيش حالة جيدة، ففريق عرعر يتواجد في المركز الأول في دوري الدرجة الثانية برصيد 7 نقاط، ولا يُنتظر أن يكون لقمة سهلة لكتيبة المدرب رازفان لوشيسكو، في الوقت نفسه، فإن الزعيم لن يقبل بأن يخرج من الأدوار الأولى من البطولة وأمام فريق لا يحظى بالتاريخ الكبير، إلى جانب الرغبة في تعويض خسارة البطولة العام الماضي بالطريقة السيئة من التعاون في نصف النهائي.

الهلال يدخل هذه المباراة وهو عازم على استمرار العطاء المميز في مختلف البطولات، فالفريق الذي لم يتلقى أي هزيمة سوى أمام النصر في الديربي، عينه على تحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم في حال أن تمكن من التتويج بدوري أبطال آسيا، والذي يُلاقي فريق أوراوا ريد ديفلز الياباني في النهائي فيه، إلى جانب تصدره لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق مريح عن أقرب الملاحقين.

أوقعت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الهلال، في مواجهة فريق عرعر، أحد فرق دوري الدرجة الثانية السعودي، في مباراة من المقرر لها أن تُقام بين الفريقين يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ربيع الأول 1441 هجريًا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال ضد عرعر في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./