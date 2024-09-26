"الله هو من يوزع الأرزاق" .. فيصل الجفن يعتذر إلى لاعب الهلال ويؤكد: شعرت بندم كبير!

لاعب الهلال يتعرض لانتقادات كبيرة منذ سنوات!..

قدّم الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، "اعتذاره" إلى أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ بعد أن قام بانتقاده بشكل عنيف، في وقتٍ سابق.

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الهلال الذي كتب التاريخ في الموسم الماضي 2023-2024، بتحقيق الثلاثية المحلية، بدأ العام الرياضي الحالي بـ"قوة" أيضًا، بالتتويج بكأس السوبر، إلى جانب تصدر دوري روشن للمحترفين، والتأهل لثمن نهائي كأس الملك.

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وفي هذا السياق.. قال الجفن عبر برنامجه بإذاعة "العربية إف إم": "أقدم اعتذاري إلى الكابتن عبدالله الحمدان، مهاجم نادي الهلال، وإلى أسرته ووالده ووالدته، على أسلوبي في انتقاده".

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وشدد الجفن على أنه من حقه كـ"إعلامي"، أن ينتقد أداء الحمدان داخل أرضية الملعب؛ ولكنه.. شعر بندم كبير بعد عودته إلى البيت، بسبب استخدامه لبعض الألفاظ العنيفة ضد اللاعب.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "انتقادي أيضًا.. كان فيه اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، الذي يوزع الأرزاق بين عباده، وكتب للحمدان أن يتواجد في صفوف الزعيم الهلالي".

وأعرب فيصل الجفن في نهاية حديثه، عن أمنيته بأن يتقبل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الشاب، البالغ من العمر 25 سنة، اعتذاره.

جدير بالذكر أن الجفن قلل من عبدالله الحمدان، معتبرًا أنه لا يصلح أن يكون لاعب كرة القدم، وأنه لن يشركه حتى في "فريق حواري" - على حد قوله -؛ وذلك بعد فوز الهلال (1-0) على البكيرية، في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.