"لا يجب أن تمر هذه الواقعة مرور الكرام!" .. المريسل يطالب بتحقيق عاجل بعد زيارة لجنة المنشطات إلى الهلال

لجنة المنشطات تفاجئ أندية دوري روشن السعودي..

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، "الجدل" في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد إعلان عملاق الرياض الهلال، زيارة لجنة مكافحة المنشطات "مقر" النادي، مساء اليوم الخميس.

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لجنة مكافحة المنشطات تقوم بزيارات "مفاجئة" إلى أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ عدة أيام؛ حيث تختار عددًا من اللاعبين، للخضوع إلى الفحوصات والاختبارات.

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وفي هذا السياق.. أشار المريسل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن خبر زيارة لجنة المنشطات إلى مقر الزعيم الهلالي، منتشر في وسائل الإعلام منذ الساعة الواحدة ظهرًا - بتوقيت مكة المكرمة -.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن الهلال من ناحيته، أعلن حضور فريق لجنة المنشطات إلى مقر النادي، في تمام الساعة السابعة و43 دقيقة من مساء اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة - أيضًا.

وتساءل المريسل؛ قائلًا: "كيف خبر زيارة لجنة المنشطات لنادي الهلال منتشر قبل أن تتم الزيارة بساعات؟!.. أليس من المفترض أن تكون الزيارة مفاجئة؟!".

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واعتبر عبدالعزيز المريسل أن تسريب مثل هذا الخبر "خطأ كبير"؛ في إشارة إلى أنه يعطي تحذيرات إلى الأندية، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الأمر مفاجئ وغير مرتب له.

وطالب المريسل بفتح تحقيق عاجل، من أجل الوقوف على حيثيات تسريب خبر الزيارة، قبل أن تحدث من الأساس؛ مشددًا على أن الأمر لا يجب أن يمر مرور الكرام.

ويستعد الفريق الهلالي لمواجهة قوية أمام الشباب، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

جدير بالذكر أن نتائج الهلال تراجعت في الفترة الأخيرة؛ حيث فقد صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الخسارة المفاجئة أمام الخليج (2-3)، في الجولة الحادية عشر؛ قبل أن يتراجع إلى وصافة "منطقة الغرب" في بطولة النخبة الآسيوية، عقب التعادل الإيجابي (1-1) مع السد القطري، في الأسبوع الخامس من مرحلة الدوري.