محمد جحفلي يُعيد تعادل الهلال مع ضمك لنقص التركيز دفاعيًا وهجوميًا

الهلال خسر نقطتين أمام ضمك

خسر الهلال نقطتين بتعادله المفاجئ مع ضمك 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في افتتاح الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

تعادل الهلال رفع رصيده إلى 51 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، لكنه منح الفرصة لمطارده النصر بتقليص الفارق بينهما إلى 5 نقاط حال حقق الفوز على الرائد مساء اليوم مما قد يُشعل لقاء الديربي بين الفريقين في الجولة القادمة.

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وكان الفريق الأزرق قد تقدم أولًا بهدف أندريه كاريلو لكن إيميليو زبلايا نجم ضمك في المباريات الأخيرة استطاع استغلال خطأ قلبي دفاع الهلال "محمد جحفلي وجانج هيون سو" وأحرز هدف التعادل وهو هدفه الرابع في الموسم الجاري.

جحفلي أكد عقب المباراة أن نقص التركيز من جانب المدافعين والمهاجمين هو السبب الأول لخسارة النقطتين أمام ضمك.

مضيفًا للقنوات السعودية الرياضية "كان ينقصنا التركيز اليوم، وإلا لم نكن لنهدر مثل تلك الفرص السهلة. علينا التركيز واليقظة أكثر في المباريات القادمة".

تابع "نحن بحاجة لكل نقطة في الدوري، لكن الفارق لم يتقلص بعد، فالمنافس لم يلعب حتى الآن، لكن حتى لو فاز النصر وقلص الفارق فنحن مازلنا في القمة ولا نهتم لأحد، علينا فقط التركيز على أنفسنا ومحاولة عدم فقدان أي نقطة مستقبلًا".

وعن هدف ضمك، قال المدافع السعودي "كان بالإمكان أن أتعامل مع الكرة بطريقة أفضل، كان ينقصنا التركيز نحن المدافعين في التعامل مع تلك الكرة".