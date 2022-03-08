الهلال ضد الاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

الهلال × الاتحاد

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انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

حمدان الشمراني - عبدلله الحافظ - مد الله العليان - مهند الشنقيطي

أندري أندري - برونو هنريكي

عبد العزيز البيشي - رومارينهو - فهد المولد

هارون كمارا

📢 تــــشــــكــــيــــل الــــعــــميـــــد 📢



- هكذا سنخوض مواجهة الكلاسيكو 📋👇#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/7KoxzGt5q5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 8, 2022

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-3-3

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - جوستافو كويلار- أندري كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا

يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الشباب والذي لعب مباراة أكثر من المتصدر، في حين أن الهلال يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل تقليص الفارق مع العميد ولتقوية حظوظه أكثر في المنافسة على اللقب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي للمباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب على ستاد فيصل بن فهد.