الهلال ضد أبها: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال ضد أبها في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد

الهلال 2×0 أبها

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نهاية المباراة بفوز الهلال على أبها بهدفين نظيفين

90' تسديدة قووووية من طيب مزياني ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

88' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة

79' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يسجل الهدف الثاني للهلال، تمريرة رائعة من الحمدان إلى إيجالو الذي يلمس الكرة ويضعها على يمين محمدي

تبديل للهلال بخروج بيريرا ونزول الحمدان

64' أوووووووه غير معقول! محمدي يتصدى لفرصة هدف محقق من إيجالو، بعد تسديدة قووية من النيجيري داخل منطقة الجزاء

تبديلين للهلال بدخول البريك وكاريلو

55' جووووووووووووووووووووووووووووووول البليهي يسجل الهدف الأول للهلال، ركنية تتجاوز الجميع وتصل إلى البليهي الذي يسدد الكرة برأسه أمام المرمى بسهولة

51' تسديدة قوووية من ميشايل ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

41' فرررصة من إيجالو ولكن محمدي يمسك بالكرة

40' أووووووووه تسديدة قووووووية من الشهراني ولكن محمدي يتصدى للكرة ويواصل تألقه

38' عرررررضية من الجهة اليمنى للهلال، رأسية من إيجالو ولكن الكرة تخرج لركنية

32' تسديدة قووية من البريك ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

24' أوووووه قريبة للهلال، عررضية رائعة من ميشايل إلى بيريرا الذي يسدد ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

16' تصوووويبة قوية من ميشايل ولكن محمدي يمسك بالكرة

11' خطيرررة للهلال، تمريرة من بيريرا ورأسية من الدوسري ولكن محمدي يمسك بالكرة

8' تسديدة من ماريجا ولكن محمدي يمسك بالكرة

3' خطيرررة للهلال، ميشال يراوغ بشكل رائع ويسدد ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

2' أوووووووه خطيرررررة للهلال، تسديدة قوووية من بيريرا ولكن محمدي يتألق ويتصدى للكرة بصعوبة وتخرج لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل أبها:

التشكيل| 3-4-2-1

علي محمدي

عبدلله الزوري - أمين عطوشي - بلال العيفة

ساري عمرو - رياض شراحيلي - عبد الرحمن البركة - فهد الجميعة

صالح العمري - أوروش ماتيتش

سعد بقير

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-2

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

سلمان الفرج - ناصر الدوسري

ميشيل ديلجادو - ماتيوس بيريرا - موسى ماريجا

أوديون إيجالو

يتواجد أبها في المركز الثامن برصيد 34 نقطة ويطمح الفريق في الانتصار من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب واحتلال المركز السادس.

يسعى الهلال لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الاتحاد بعد أن نجح الزعيم في قهر العميد بالجولة الماضية وتقليص الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة أبها ضد الهلال في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، على ملعب فيصل بن فهد