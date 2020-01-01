رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يرد على طلب الهلال تأجيل مواجهة شهر خودرو

الفيروس المستجد أصاب 15 من الزعيم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا اليوم الأحد، موقفه من تأجيل مواجهة الهلال السعودي أمام شهر خودرو الإيراني، بناءً على طلب الزعيم.

النادي السعودي تقدم بطلب رسمي لتأجيل المباراة، بعدما ضرب فيروس كورونا المسجد 15 من أفراد الفريق، كان آخرهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، والمهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، والمدافع علي البليهي والجناح سالم الدوسري.

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ورفض الاتحاد القاري الاستجابة لطلب الهلال بشكل رسمي بعد مفاوضات مكثفة من قبل الاتحاد السعودي، باءت جميعها بالفشل.

واستند الاتحاد الآسيوي في قرار الرفض إلى وجود 14 لاعبًا دون إصابات في قائمة الأزرق، من ضمنهم حارس المرمى عبد الله المعيوف، ليؤكد أنه لا مبرر لتأجيل المباريات.

المباراة من المقرر أن تقام اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض، على استاد الجنوب، في العاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الزعيم يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن باختاكور الأوزبكي؛ صاحب الوصافة، أما المركز الثالث فيحتله شباب الأهلي الإماراتي بست نقاط، وأخيرًا الفريق الإيراني دون أي نقاط.