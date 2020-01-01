الهلال يُفكر في حل "الشلهوب" لإنقاذه من ورطة كورونا في آسيا

قائمة المصابين تزداد يوميًا

التحق ثنائي الهلال السعودي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بقائمة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليصل عدد الغائبين عن الفريق في مبارياته في دوري أبطال آسيا إلى 12 لاعبًا.

بطل الدوري السعودي كان قد تعرض لعاصفة من الإصابات بفيروس كورونا طالت 10 من لاعبيه بجانب سعود كريري مدير الكرة بالنادي، وذلك فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال الموسم من دوري أبطال آسيا.

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وأعلن الهلال في البداية إصابة الخماسي محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري، ومن ثم أعلن عن انضمام ياسر الشهراني لهم، وبعدها أضيف للقائمة الثلاثي نواف الغامدي وعبد الله الحافظ وعبد الله الجدعاني، وقد نال فيروس كورونا الجديد اليوم من الدوسري وجيوفينكو ليصل العدد إلى 12 لاعبًا.

الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أشار خلال تغريدة له على تويتر إلى تفكير إدارة الهلال بالاستعانة بخدمات النجم المعتزل محمد الشلهوب، خاصة أنه مقيد ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

الشلهوب كان قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد التتويج بلقب الدوري السعودي، ولكن النقص العددي الحاد في الهلال نتيجة إصابات كورونا قد يُعيده إلى الملعب مجددًا ليخوض مع الفريق المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا.