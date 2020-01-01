الهلال وشاهر خودرو: مباشر لحظة بلحظة

الهلال 0 × 0 شاهر خودرو

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ويتسلح فريق الهلال السعودي بالكثير من العوامل المعنوية أهمها تفوقه الكبير في مواجهاته أمام الفرق الإيرانية بالإضافة إلى اختيار ملعب مُحايد بعيداً عن إيران لتقام عليه هذه المواجهة، بعد تعليمات الاتحاد الآسيوي بعدم لعب الفرق الإيرانية أي مباراة على أرضها نظراً لبعض التوترات السياسية الموجودة في المنطقة، لذلك لن تكون هناك ضغوط جماهيرية كبيرة على الفريق السعودي الذي اختار ملعب نادي الوصل في الإمارات لتقام عليه مباراة العودة، فبما ستلعب مباراة الذهاب ستقوم على ملعب جامعة الملك سعود.

وتعد هذه المجموعة متوسطة المستوى فقد رشح معظم الخبراء الزعيم في تصدر المجموعة بسهولة، بسبب فوارق المستوى والخبرات التي يمتلكها الفريق.

يستهل بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الماضية نادي الهلال مشوار الدفاع عن اللقب من خلال مواجهة ثالث الدوري الإيراني خلال الموسم السابق نادي شاهر خودرو في إطار مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً نادي باختاكور الأوزوباكستاني بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي