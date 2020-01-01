الهلال يقهر "كورونا" ويكتفي بتعادل مع شاهر يؤهله رسميًا لدور الـ16

الهلال هزم كل ظروفه الصعبة وتأهل رسميًا لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

نجح الهلال السعودي في التأهل رسميًا لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادله السلبي مع شاهر خودرو الإيراني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليقهر بذلك ظروفه الصعبة وفيروس كورونا الذي ضرب صفوفه وجعله يدخل اللقاء بتواجد ثلاثة لاعبين فقط على دكة بدلائه بينهم حارسي مرمى.

بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دخل المباراة دون 16 من لاعبيه لإصابتهم بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية ومنذ وصوله الأراضي القطرية، ومعهم كذلك المدرب رازفان لوشيسكو وعددًا من مساعديه.

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حامل لقب دوري أبطال آسيا كان بحاجة لنقطة واحدة من مباراتيه الأخيرتين ليُعلن تأهله رسميًا لدور الـ16، وقد نجح في الحصول عليها من مباراة الجولة الخامسة وقبل أن يُواجه شباب الأهلي دبي في آخر جولات دور المجموعات يوم الأربعاء القادم.

ولعب الفريق السعودي اللقاء باتزان كبير ودون بذل الكثير من الجهد استعدادًا للمواجهات القادمة خاصة في ظل ظروفه الصعبة، وفي المقابل لم يرتق أداء الفريق الإيراني للمستوى المطلوب ولم ينجح في استغلال غيابات "الزعيم" ولم يُهدد مرماه سوى نادرًا، إذ لم يُسدد على مرمى عبد الله المعيوف سوى مرتين.