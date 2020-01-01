الهلال يُحدد ملعبه "المحايد" في مواجهة شاهر خودرو ضمن دوري أبطال آسيا

الفرق الإيرانية لا تلعب على ملاعبها في دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحديد الهلال لملعبه المحايد في مواجهة شاهر خودرو الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في فبراير القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران.

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وأقيمت مباراتي تصفيات دوري أبطال آسيا التمهيدية لفريقي الاستقلال وشاهر خودرو في الإمارات يوم السبت الماضي، وقد كان مجدولًا لعبهما في إيران قبل قرار الاتحاد الآسيوي الجديد والذي واجه احتجاجًا شديد اللهجة من الجانب الإيراني وتهديدًا بالانسحاب من البطولة.

وتُشارك 4 أندية إيرانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هي الاستقلال وشاهر خودرو وبيرسبوليس وسيباهان أصفهان، وسيختار كل منهم ملعبه المحايد قبل كل مباراة على أرضه في البطولة.

الرياضية أوضحت أن الهلال اختار استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات ملعبًا لمباراته ضد شاهر خودرو في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي ستُلعب يوم الإثنين 10 فبراير القادم.

يُشار لأن الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه في نهائي عام 2019 على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة إجمالية 3-0، 1-0 في الرياض و2-0 في سايتاما، وقد حقق المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي.