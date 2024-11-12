"تعرضت للإهانات والبصق وهنا تظهر شخصيتك!" .. رسالة من مدرب صربيا إلى سافيتش بعد مشكلته النفسية

نجم الهلال يواصل الغياب عن منتخب بلاده..

لا يزال غياب النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن معسكرات منتخب بلاده؛ يثير الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية.

سافيتش البالغ من العمر 29 سنة، لم ينضم إلى منتخب صربيا، منذ توديع بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" من دور المجموعات، حيث غاب عن معسكرات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر؛ مبررًا ذلك بـ"معاناته" من مشاكل نفسية عديدة، بسبب الهجوم الجماهيري عليه، بعد مستواه غير الجيد في المسابقة القارية.

وفي هذا السياق.. حرص دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا الأول لكرة القدم، على توجيه "رسالة" إلى متوسط ميدان الفريق الهلالي؛ قائلًا فيها: "حتى أنا تعرضت للهجوم الجماهيري".

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وكشف ستويكوفيتش في مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة "ميريديان سبورت"، خلال رسالته إلى ميلينكوفيتش سافيتش، عن أنه تعرض لـ"الإهانات والبصق" من الجماهير؛ ولكنه لم يتأثر نهائيًا.

وأضاف المدير الفني لمنتخب صربيا، مخاطبًا سافيتش أيضًا: "في مثل هذه المواقف؛ تظهر شخصيتك الحقيقية.. يجب أن تستمر في القتال".

وتوقع دراجان ستويكوفيتش "عودة" سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش إلى المنتخب الوطني، في فترة التوقف الدولي لشهر "مارس 2025"؛ خاصة أنه لا يوجد أي موقف شخصي من اللاعب ضد الفريق أو الجهاز الفني.

ويستعد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، لمواجهتين حاسمتين ضد سويسرا والدنمارك، يومي 15 و18 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

جدير بالذكر أن منتخب صربيا يحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، برصيد 4 نقاط؛ وبفارق 3 نقاط عن الدنمارك "الوصيفة"، و6 نقاط عن إسبانيا "المتصدرة".