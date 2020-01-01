رسميًا | الهلال يُجدد عقد ذعار العتيبي ويُعيره للتعاون

أغلق أخيرًا هذا الملف الشائك في الهلال

نجحت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أخيرًا في غلق ملف تجديد عقد ذعار العتيبي الشائك والذي كثر الحديث عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت النهاية بتجديد عقد اللاعب الشاب وإعارته للتعاون .

وصيف الدوري السعودي أعلن رسميًا وعبر حسابه الرسمي على تويتر تجديد عقد العتيبي لمدة عامين، موضحًا أن سريان العقد الجديد يبدأ من نهاية العقد الجاري.

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وأعلن الهلال في نفس التغريدة انتقال صاحب الـ20 عامًا لصفوف التعاون بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ليُتم بذلك الصفقة المتفق عليها سابقًا والتي منحته بطاقة المدافع مدالله عليان في سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

الهلال كان قد نجح في ضم مدالله عليان هذا الموسم بدلًا من الانتظار للصيف القادم مقابل انتقال مدافعه حسن كادش للتعاون، ذلك بعدما كان قد حصل على توقيع اللاعب خلال الفترة الحرة من تعاقده مع نادي سكري القسيم والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

يُشار لأن الزعيم يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر في الصدارة.