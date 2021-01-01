سامي الجابر: فهد بن نافل سبب عودة الهلال وليس المدرب أو اللاعبين

الزعيم حقق الفوز بالأمس أمام العين بخماسية

طالب سامي الجابر؛ نجم الهلال السعودي ومدربه ورئيسه الأسبق، الجماهير بالهدوء في انتقادها للفريق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن فهد بن نافل؛ رئيس النادي، فعل ما عليه وأعاد للفريق الثقة من جديد.

الزعيم حقق الفوز بالأمس أمام العين بخماسية نظيفة، سجل منها الفرنسي بافيتمبي جوميس أربعة أهداف وسالم الدوسري هدفًا، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة: "لانني مؤمن ان صوت المدرج الازرق هو العامل الاكثر تأثيراً على الفريق بل هو الترمومتر الذي تقيس به حالة الزعيم ، فمتى كان المدرج غير راضي و يشعر بالغضب فأعلم ان الهلال يستعد للعودة لاسعادهم، انتصار اليوم لا يعني تعافي الهلال ولكن للفوز دور في بناء الثقة من جديد وهذا الاهم.

"لم يتغير شي العناصر هي ذات العناصر التي استشعرت ان مردودها داخل الملعب انخفض ، المدير الفني هو نفسه الروماني رزافان الذي لابد انه هو الاخر استشعر انه ارتكب بعض الاخطاء ومن لا يخطئ. جاء هذا الانتصار ليخلق جو من الهدوء و التفاؤل بتجاوز مرحلة الهبوط التي عاني منها الفريق".

وأضاف: "من وجهة نظري الشخصية ان ما تغير في الهلال و خلق الفرق هو الخروج ( الهادي ) الذي بدأ رئيس النادي العزيز فهد بن نافل ، فقد صدر الثقة والهدوء لفريقه بطريقة احترافية رغم ما تعرض له من نقد قوي من المدرج وهو غضب المحبين له والطامحين بمواصلته للنجاح، خروج بن نافل الاعلامي لم يكن مثيراً جماهيرياً بل مؤثراً عناصرياً و فنياً على الفريق فقد منح كتيبته الثقة مجدداً و قال لهم بين السطور نثق بكم للعودة مجدداً فلا تخذلوننا و نضطر لقرارت تعيدنا للمسار الصحيح إذا استمر التراجع".

وتابع: "إدارة الازمات فن ، فقد تقودك الازمة والضغوط لقرارات متسرعة تحقق نتائج مؤقتة ولكن الثقة بفريق عملك و شحذ ما لديهم من قدرات في احيان اكثر تخلق لك الاستقرار والعودة والاستدامة في التفوق، بن نافل اعادة الثقة و أوجد الهدوء الذي يستطيع من خلاله الهلال التفوق".

رئيس القلعة الزرقاء الأسبق اختتم: "ختاماً ،، تبقى ان يعزز المدرج هذه الثقة و يمنح الفريق الدعم بالنقد الهادي الذي يقود الفريق للمزيد من الاستقرار وخلق اجواء تساعد على العطاء. الهلال أمانة خير من يحملها جمهوره الغيور عليه".

لانني مؤمن ان صوت المدرج الازرق هو العامل الاكثر تأثيراً على الفريق بل هو الترمومتر الذي تقيس به حالة الزعيم ، فمتى كان المدرج غير راضي و يشعر بالغضب فأعلم ان الهلال يستعد للعودة لاسعادهم.

انتصار اليوم لا يعني تعافي الهلال ولكن للفوز دور في بناء الثقة من جديد وهذا الاهم💙1️⃣ — سامي الجابر (@SamiAlJaber) February 9, 2021

فهد بن نافل ظهر قبل أيام عبر برنامج "الدوري مع وليد"، للتحدث حول ما يمر به الفريق من تراجع، مرجعًا الأمر إلى ضغط المباريات وتلاحم المواسم، ومعربًا عن ثقته في تحقيق لقب الدوري في نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

الزعيم يحتل حاليًا وصافة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الشباب؛ صاحب الصدارة.