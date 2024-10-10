"يواصل إبهار جماهير الهلال" .. رينان لودي يسير عكس الاتجاه خلال فترة التوقف

ماذا فعل رينان لودي؟!..

نجح الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، في أن يكسب حب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في الأسابيع القليلة الماضية؛ بعد أن كان "منبوذهم الأول".

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لودي انضم إلى الهلال في يناير من عام 2024، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا؛ إلا أنه لم يقدم المستوى المأمول منه، وسط مطالبات جماهيرية عديدة بـ"الاستغناء عنه".

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لكن.. في الفترة الأخيرة تطور مستوى الظهير البرازيلي بـ"شكل رهيب"، وأصبح عنصرًا لا غنى عنه أبدًا في صفوف الزعيم الهلالي، بل "الأعلى تقييمًا" من بين جميع زملائه.

ويبدو أن رينان لودي البالغ من العمر 26 سنة، قرر مواصلة "إبهار" جماهير الهلال، بهذا التحول الكبير في مستواه الفني وعقليته الاحترافية؛ حسب ما نقلته صحيفة "الميدان الرياضي".

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الصحيفة أعلنت رفض لودي، الحصول على أي راحة خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ حيث واصل العمل بقوة، حتى يكون مستعدًا "فنيًا وبدنيًا"، عندما يتم استئناف مسابقات الأندية رسميًا.

وكشفت الصحيفة عن أن نجم الزعيم الهلالي، حرص على التواجد في "صالة الألعاب الرياضية" بالنادي، بشكل منتظم ومستمر، على الرغم من التوقف الدولي.

جدير بالذكر أن رينان لودي، سجل هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 10 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، بمختلف المسابقات.